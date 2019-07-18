ترامب: بارجة أميركية دمرت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز

وطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الخميس، عن اسقاط طائرة إيرانية بدون طيار في مضيق هرمز بعد اقترابها من سفينة أمريكية وتهديدها.

وقال ترمب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية اليوم: "لقد دمرنا طائرة إيرانية بدون طيار هددت سفينة أمريكية في مضيق هرمز" حيث اقتربت منها مسافة 1000 متر، على حد قوله.

وأكد ترامب لصحفيين في البيت الأبيض أن المدمرة الأميركية يو إس إس بوكسر دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها لمسافة 1000 ياردة في مضيق هرمز، موضحا أنها أجبرت على اتخاذ وضع دفاعي بعد اقتراب الطائرة الإيرانية منها.

ولم تعقب إيران حتى اللحظة على أنباء إسقاط الطائرة.