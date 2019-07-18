وطن: : أكد الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، عدم وجود نسبة محددة حتى اللحظة لصرف رواتب الموظفين العموميين، سواء في الضفة الغربية أوقطاع غزة الشهر المقبل.

وقال ملحم في تصريحات صحفية، إن الأزمة ما زالت تراوح مكانها بسبب إصرار الاحتلال على الاقتطاع الجائر من أموال المقاصة.

وأضاف أن "هذه معركة كرامة وطنية الكل يشارك فيها"، مضيفا أن "شريحة الموظفين ومنتسبي المؤسسة الأمنية هم سنان الرمح في هذه المعركة".

وأشار ملحم إلى أن "الرئيس محمود عباس أكد في أكثر من مرة أننا لن نقبل استلام أموال المقاصة منقوصة، لافتا إلى أن هذا الموقف يعكس إدراك الرئيس لمعاني ودلالات الاقتطاع الذي لو جرى فهو تجريم لنضالات شعبنا".

وأردف ملحم: "لا تتوفر حتى الآن نسبة واضحة لصرف رواتب الموظفين"، موضحا أن ما سيدخل الخزينة مع نهاية الشهر الجاري يسمح لوزارة المالية بتحديد هذه النسبة.

وتابع ملحم: "لننتظر حتى نهاية الشهر كي نستمع من وزير المالية للنسبة التي يمكن أن يعلن عنها كراتب للشهر القادم".