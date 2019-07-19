واشنطن: صورة تجمع وزير خارجية الاحتلال مع نظيره البحريني

وطن: أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، لقاء علنيًا جمعه بوزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، في العاصمة الأميركية، وذلك بوساطة الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران في الخارجية الأميركية، براين هوك.

والتقط وزير الخارجية البحريني، صورة جمعته بنظيره الإسرائيلي، يتوسطها هوك. في حين قالت القناة 13 العبرية إن اللقاء كان قصيرًا وبوساطة هوك، إلا أنه "يحمل رسالة سياسية تمثلت بالصورة المشتركة والموافقة على نشرها علنًا".

وجاء اللقاء على هامش اجتماع بادر إليه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يستمر ثلاثة أيام في وزارة الخارجية ويعقد للعام الثاني على التوالي، بمشاركة ممثلون من عشرات الدول ومئات النشطاء، بزعم "دعم الحرية الدينية".

وبحسب موقع "واللا" الإخباري، ناقش كاتس وآل خليفة، "الملف الإيراني، والتوترات الأمنية التي تهدد المنطقة، بالإضافة إلى سبل التعاون المشترك"، وشدد الموقع الإسرائيلي على أن الاثنين اتفقا على "الاستمرار في الحفاظ على الاتصال المباشر بينهما".