الكويت: اعتقال وافد أجنبي ارتدى قميصا عليه علم "إسرائيل"

وطن: أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، بأن شرطة الكويت ألقت القبض على وافد أجنبي في أحد المجمعات، بسبب ارتدائه قميصاً رياضياً يحمل اسم وشعار دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتمت إحالته إلى أمن الدولة للتحقيق معه.

وقالت الصحيفة إن "رجال الأمن أثناء تجولهم في مجمع شهير أبلغهم المتسوقون بأن مقيما هنديا يرتدي بلوزة رياضية تحمل كلمة اسرائيل باللغة الانجليزية من الخلف وكذلك شعار منتخب الاحتلال".

وأوضحت الصحيفة أن رجال الأمن قاموا على الفور بضبطه وإحالته إلى أمن الدولة للتحقيق معه.