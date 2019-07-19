طهران: كل طائراتنا المسيرة عادت لقواعدها بسلام بما فيها الطائرة التي تحدث عنها ترامب

وطن: نفت القوات المسلحة الإيرانية الجمعة أن تكون الولايات المتحدة قد أسقطت واحدة من طائراتها المسيرة وقالت إن كل طائراتها “عادت بسلام” إلى قواعدها، بحسب وكالة الأنباء “تسنيم”.

ونقلت الوكالة عن كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة العميد أبو فضل شكارجي قوله "خلافاً للمزاعم الواهية (للرئيس) ترامب، جميع الطائرات المسيرة للجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز ومن بينها الطائرة التي تحدث عنها الرئيس الاميركي عادت بسلام الى قواعدها بعد تنفيذ مهام الاستطلاع والتحكم المخطط له، ولم يرد اي تقرير يشير الى مواجهة عملانية للسفينة يو إس إس بوكسر الاميركية".

وكان المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، نفى فقدان أي طائرة مسيرة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسقاط بحريته طائرة مسيرة إيرانية أمس الخميس.

وكتب عراقجي عبر "تويتر" صباح اليوم: "لم نفقد أي طائرة مسيرة لا في مضيق هرمز ولا في أي مكان آخر. نحن قلقون من أن تكون سفينة "بوكسر" الأمريكية قد أسقطت طائرة مسيرة أمريكية بالخطأ".