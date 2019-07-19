استعدادات للمشاركة في الجمعة الـ67 لمسيرات العودة "جمعة حرق العلم الصهيوني"

وطن: يستعد المتظاهرون في غزة الجمعة، للمشاركة في فعاليات "مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار" على الحدود الشرقية للقطاع، في الجمعة الـ 67 للمسيرات.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أهالي القطاع إلى أوسع مشاركة والحشد الكبير في فعاليات اليوم التي ترفع شعار "حرق العلم الصهيوني".

وحذرت الهيئة، الاحتلال الإسرائيلي من "التمادي في التصعيد والغطرسة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة"، وقالت إن "الفوز بالانتخابات هذه المرة لن يكون على حساب دماء الأبرياء من أبناء شعبنا في غزة".

وأضافت أن "على نتنياهو أن يعلم أن سبب فشله في الانتخابات سيكون صمود شعبنا في غزة".

وتابعت: "نؤكد على إصرارنا في المضي في طريق استعادة الوحدة الوطنية القائمة على الشراكة واحترام إرادة واهداف شعبنا الذي يتوق إلى الحرية و زوال الاحتلال"، مبينة أن "هذا يتطلب تنفيذ قرارات المركزي ٢٠١٥م، بما فيها الغاء اوسلو وملحقاته الامنية والاقتصادية ".

يذكر أنه استشهد 306 فلسطينياً جراء قمع الاحتلال لمسيرات العودة، فيما أصيب أكثر من 31 ألفا بجراح مختلفة، بحسب إحصائية وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

وانطلقت مسيرات العودة يوم 30مارس 2018، تزامنا مع ذكرى "يوم الأرض"، وتم تدشين خمسة مخيمات مؤقتة على مقربة من السياج الأمني، الذي يفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.