صحيفة عبرية: "الكابينت" يجتمع لمناقشة حل أزمة أموال المقاصة ومنح تسهيلات مالية

وطن: ذكرت صحيفة “اسرائيل اليوم” بأن دولة الاحتلال ستخفف من الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية لتجنب انهيارها اقتصادياً.

ووفقاً للصحيفة العبرية، فإن المجلس الأمني المصغر للاحتلال "الكابينت"، سجتمع قريباً لمناقشة مقترحات من أجل تخفيف الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.

وزعمت الصحيفة أن الطرفين ناقشا إمكانية قيام الاحتلال بإعفاء السلطة من أموال ضرائب الوقود للشركات الإسرائيلية التي تصل إلى (200) مليون شيكل.

وفي ذات السياق، ذكر موقع "ديبكا" العبري الأسبوع الماضي، بأن السلطة الفلسطينية و”اسرائيل” تواصلتا خلال الآونة الأخيرة لاتفاق سري حول منع انهيار السلطة الفلسطينية ماليًا واقتصاديًا وتم التوصل لهذا الاتفاق بعد انتهاء ورشة البحرين.

وبحسب مصادر خاصة للموقع العبري، فإن مسؤولين كبار في السلطة التقوا بمسؤولين إسرائيليين لبحث اقتراح عرضه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول كيفية تحويل الأموال للسلطة وذلك بسبب خشية الاحتلال من التدهور الأمني في حال انهارت.

ويذكر أن السلطة الفلسطينية رفضت خلال الأشهر الماضية استلام أموال المقاصة الفلسطينية بعد أن قامت إسرائيل باستقطاع مبالغ منها بذريعة أن تلك المبالغ تُدفع للأسرى والجرحى وأهالي الشهداء.

ووفقا للموقع العبري، فإن الرئيس محمود عباس أعطى موافقته لإدارة المباحثات السرية مع الجانب “الإسرائيلي”.

ووفقا للمصادر “الإسرائيلية”، فان لدولة قطر دور في الاتفاق الذي تم بين الجانب الفلسطيني والاحتلال، كما تعهدت قطر بدفع مبلغ 50 مليون دولار إضافية لميزانية السلطة الفلسطينية ومنح السلطة الفلسطينية قرضا بقيمة 250 مليون دولار من البنوك القطرية.

ولفتت أن الترتيبات المالية بين “إسرائيل” وقطر سمحت الشهر الماضي بتمكين الحكومة الفلسطينية من دفع 60% من قيمة رواتب موظفيها.