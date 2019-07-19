"شيكاغو بويز" في المنامة

كتب: مأمون أبو حجلة*

قبل ساعتين من مغادرة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي وعراب صفقة القرن إلى البحرين، كانت قناة "الجزيرة" تعد للقاء صحفي معه. ليُبيّن فيه كوشنر أهميه هذه المقابله، ودورها في نقل المعلومه إلى الفضاء الإعلامي العربي، كأنه اعتراف مبطن من الجزيره بأنها هي من ألقت طوق النجاة لإنفاذ هذه الورشة بعد أن رفض الفلسطينيون المشاركه فيها، على الرغم من الدعوات الكثيره من القريب قبل البعيد.

لن نذهب بعيدا إلى كيفية التحضير لهذه الورشة، ولكن لا بد من العوده إلى العام 2017، عندما كلّف ترامب مجموعة من الخبراء الاقتصادين (شيكاغو بويز الجدد) بأن يطرحوا حلولاً للقضية الفلسطينية- التي تعتبر جوهر الصراع في الشرق الأوسط، أمران ميزا هذه المجموعة؛ أولهما، الولاء المطلق للحركه الصهوينية مستدلين على ذلك من استطلاع للرأي أجرته جامعة تل أبيب، أكدت فيه أن 74% من المستطلعة آراءهم يعتقدون بأن ترمب يعمل لصالح دولة إسرائيل. والميزة الثانية لهذه المجموعة هو الإيمان المطلق بأن القوه الاقتصادية الأمريكية كافية لتحديد المسارات السياسيةالمستقبلية للشعب الفلسطيني. وبناءً عليه أصر منظمو "ورشة البحرين" على تقديم الجانب الاقتصادي على الجانب السياسي. فحاولوا وضع العربة قبل الحصان، آملين أن تتبعثر أوراق الشعب الفلسطيني بين مؤيدٍ للمال ومعارض له. مراهنين على أن مبلغ 50 مليار دولار كافية لإغراء الفلسطينيين بالتنازل عن ثوابتهم، وعلى رأسها القدس وحق العوده وتقرير المصير.

لم يتوقع السيد كوشنير وفريقه الاقتصادي أن الكل الفسلطيني سيقف صفاً واحداً لرفض الفُتات، ويقولون بصوت واحد "لا"! ويبقى السؤال هنا.. هل ما طرح فتاتاً فعلاً.. رغم أن المعلن 50 مليار دولار؟ إن الاجابه على هذ السؤال تعني إلغاء البعد الوطني، وتجاوز لحقيقة أن الفلسطينين لن يوقعوا على شبر واحد من أرضهم، إلّا أن الدخول في خانة الأرقام والمعطيات من زاوية براغماتية، تجبرنا على عدم تجاهل مجموعة من الحقائق.

فعلى الصعيد العربي-الأمريكي، فهذه المبالغ ليست أكثر من حبر على ورق، وأن أمريكا ليست أكثر من سمسار للأموال العربية حتى دون بذل العناء بتمويلها، والحقيقة الثانية أن هذه الأموال بالمليارات! والدول العربيه تقاعصت عن دفع ملايين التزمت بها في إطار شبكة الأمان للشعب الفلسطيني. والتاريخ ليس في صالح الولايات المتحدة من حيث الالتزامات في حال ترتب عليها تعهدات اقتصادية، فهي التي قطعت عن وكالة الغوث ثلاث مئه وستون مليون دولار كدولة مساهمة في الأمم المتحده.

أما على الصعيد الفلسطيني، فلا بد أن نشير إلى عدة حقائق مهمة، ألا وهي أن ما سيتم إعطائهم إياه لا يتعدى 28 مليار دولار، وأن جزءاً من هذه الأموال "قروض" ستكبلهم لفتره طويلة في مشاريع لا يمكن توقع مخرجاتها، والجزء الآخر سيكون على شكل استثمارات، وليس هناك ضمان لدخول هذه الاستثمارات أو حتى نجاحها في ظل وجود احتلال، والجزء المتبقي سيكون على شكل منح تقارب مليار دولار، ستدفع بشكل سنوي، وهي أرقام قريبة مما يتلقاه الشعب الفلسطيني أصلاً، من دون أي التزمات سياسيه أو مشاريع اقتصادية تأتي في مقابل تنازلات.

وعلى صعيد المشروعات، لنفرض جدلاً أن االجانب الفسلطيني قبل بكل ما عرض عليه، فالمضحك المبكي هو استخفاف السيد كوشنير بعقلية الشعب الفلسطيني في الهدف من تلك المشروعات، واعتقاده أننا امة لا تقرأ ولا تكتب،وغير قادرة على فهم ما يحاك ما بين السطور! ففي مجال المواصلات، وتطوير المعابر التي من المقدر أنها ستأخذ الحصة الأكبر من تلك الأموال، فبكل بساطه هدفها تكريس الاحتلال لأنها ستذهب لتطوير معابر تسيطر عليها "إسرائيل" وتجني منها خروجات الشعب الفسلطيني ودخولاته وتطوير المواصلات والبنية التحتية في مناطق هدد الكيان الصهويوني بضمها لمستوطانته! فيما يتحدث السيد كوشنر عن تطوير طريق يربط الضفة بغزه، وتوسيع خط 90، وهي مشاريع رفضها الاحتلال أكثر من مرة. وعند الحديث عن مشاريع الطاقه الكهربائية ومشاريع تحلية المياه، فأود أن أخبر السيد كوشنر أن هذه المشاريع هي قيد الدراسة وقيد التطبيق من شركات القطاع الخاص وبعض المانحين، مثل البنك الدولي وغيره... فليس هناك من حاجة لقروض بخطه اقتصادية مسيسة. وتحدث السيد كوشنير عن قروض لدعم مشاريع للإسكان، كأنه لايعلم أن قطاع الإسكان في فلسطين وصل إلى حد الإشباع، وأن البنوك من جهة أخرى قادرة على الإقراض في هذا المجال.

المضحك في بعض قروض كوشنر المشبوهة، أنها جاءت لقطاع التعليم، وأنا أطلب من وزارة التعليم العالي أن ترسل له نسخا عن الاتفاقيات الثنائية الموقعة بخصوص التبادل الثقافي، مع أفضل الجامعات في العالم، وهي تفيض كل سنة عن حاجة الشعب، وسأرسل له صورا لجامعات فلسطينية يعمل الفلسطينيون على إنشائها. واستطرد السيد كوشنر في خطته حول تطوير قطاع الزراعة والمياه، وسأخبره إن كان لا يعلم، أن الجدار العنصري ابتلع 13% من مساحة الضفة الغربية، وابتلع معها معظم الآبار، وسأقول له أن المفاوض الإسرائيلي طلب من المفاوض الفلسطيني في مفاوضات التسعة أشهر، أن يستثني الحديث عن الأغوار والتي تمثل 27% من مساحة الضفة الغربية والتي تعتبر السلة الغذائية للشعب الفلسطيني.. وسأسله: عن أي تطور تتحدث ولمصلحة من؟!وفي نهايه حديث السيد كوشنر، لم ينسَ مغازلة القطاع الخاص، وتحدث عن إدخال ترددرات الجيل الخامس، مع كامل علمه أن الاحتلال سمح بعد 12 عام من المماطلة بإدخال ترددات الجيل الثالث في الضفة ومنعها عن غزه..

وفي النهاية سأقول له.. نحن لسنا بسلطات قائمه كما تدعي نحن دوله فلسطين ولن نكون تشيلي جديدة ولن تكونوا "شيكاغو بويز جدد"، فالكل الفسلطيني رفض ما طرحت. ثم أقول لإخواننا في الخليج العربي.. ما الذي منعكم من تقديم هذه المبالغ من قبل؟! وأقول لإخوننا في مصر ولبنان والأردن إياكم وفخ الحيلة والتطبيع.

طالب ماجستير في الاقتصاد- جامعة بيرزيت