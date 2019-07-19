لقاء علني بين وزير الخارجية البحريني ووزير الاحتلال يسرائيل كاتس

وطن: كشف وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، مساء 18 تموز/يوليو، عن "لقاء علني" غير مسبوق مع نظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة في واشنطن، على هامش مشاركتهما في مؤتمر "دعم الحريات الدينية".

وعبر حسابه على تويتر، كتب كاتس: "بالأمس، التقيت علناً وزير خارجية البحرين. سأواصل العمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتانياهو) لتعزيز العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج"، معتبراً أن اللقاء "مثال آخر على علاقاتنا الدبلوماسية المتنامية".

وكان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، قد سبق كاتس إلى نشر صورة جمعت الوزيرين عبر حسابه على تويتر، معلقاً "تقدم هائل لمصلحة إسرائيل والبحرين والمنطقة هذا الأسبوع، "تبادل ودي" بين كاتس وآل خليفة في واشنطن".

ولم تعلق الخارجية البحرينية على اللقاء، بينما قالت وزارة خارجية الاحتلال في بيان لها إن "اللقاء تم التنسيق له في الكواليس من قبل وزارة الخارجية الأميركية في إطار مؤتمر حول الحرية الدينية ينظمه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن".

وأوضح البيان أن الوزيرين "تطرقا إلى موضوع إيران والتهديدات الإقليمية بالإضافة إلى التعاون بين الدول، واتفقا على استمرار الاتصال المباشر بينهما".