واشنطن تدرج القيادي في "حزب الله" سلمان رؤوف سلمان على "قائمة الإرهاب" وتخصص 7 مليون دولار مقابل معلومات عنه

وطن: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج القيادي في "حزب الله" اللبناني سلمان رؤوف سلمان على قائمة الإرهاب، وخصصت مكافأة مالية قد تصل قيمتها إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

وذكرت الوزارة في بيان صدر الجمعة أن سلمان رؤوف سلمان ولد في لبنان ويحمل الجنسية الكولومبية، و"يخضع لعقوبات ثانوية بموجب قوانين العقوبات المالية على حزب الله".

وقال سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة والاستخبارات المالية: "نستهدف سلمان رؤوف سلمان، الذي نسق هجوما مدمرا في بوينس آيرس بالأرجنتين ضد أكبر مركز يهودي في أمريكا الجنوبية قبل 25 عاما، ومنذ ذلك الحين قام بتوجيه عمليات لحزب الله في نصف الكرة الغربي"، في إشارة إلى تفجير الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية (آميا) في بوينس آيرس في 18 يوليو 1994.

وأسفر الهجوم عن مقتل 85 شخصا وإصابة 300 آخرين.

روسيا اليوم