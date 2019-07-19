اصابات خلال قمع الاحتلال للمسيرات السلمية شرق غزة

رام الله - وطن: اصيب 17 مواطنا بالرصاص الحي و"المطاطي"، والعشرات بالاختناق اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي للمسيرات الاسبوعية السلمية التي تقام ايام الجمعة من كل اسبوع شرقي القطاع.

وافادت مصادر طبية ومحلية بان جنود الاحتلال المتمركزين في الابراج العسكرية وخلف السوتر التربية، اطلقوا الرصاص الحي و"المطاطي" وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين في مواقع تجمع المواطنين شرقي القطاع، ما ادى الى اصابة ستة مواطنين بالرصاص الحي و"المطاطي" والعشرات بحالات اختناق.