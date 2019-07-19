فيديو .. ايران تدحض الرواية الأمريكية بشأن إسقاط طائرة مسيرة إيرانية

وطن: بثت وسائل اعلام ايرانية صورا اظهرت احدى طائراتها المسيرة عن بعد وهي ترصد مدمرة امريكية في خليج هرمز.

وجاء نشر هذا التسجيل لدحض الرواية الامريكية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب باسقاط المدمرة لطائرة ايرانية في المنطقة.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، أنه سينشر صورا التقطتها الطائرة الإيرانية المسيرة للسفينة الأمريكية التي تؤكد واشنطن أنها أسقطت الدرون الإيراني.

وقال الحرس الثوري إن "اللقطات التي صورتها طائرتنا المسيرة من المدمرة الأمريكية، هي وثيقة سنكشفها للرأي العام العالمي، لإثبات عدم صحة الادعاءات الأمريكية بخصوص إسقاط الطائرة الإيرانية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف متر في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن "الدرون" الإيرانية كانت تمثل خطرا على السفينة و"تم إسقاطها في الحال".

لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نفى أن تكون لدى طهران أي معلومات حول فقدان طائرة مسيرة لها في منطقة الخليج.