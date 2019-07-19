ايران تعلن توقيف ناقلة نفط بريطانية مساء اليوم في مضيق هرمز

رام الله - وطن: أعلن الحرس الثوري الايراني عن توقيفه مساء اليوم الجمعة ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وقال الحرس حسب ما نقلته وسائل اعلام ايرانية انه تمكن من توقيف ناقلة النفط التي تحمل أسم "stena impero" لانتهاكها القوانين الدولية للملاحة البحرية.

وأكدت شركة Nothern Marine المشغلة لناقلة النفط "ستينا إمبرو" البريطانية المحتجزة لدى الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز أنها لا تستطيع الاتصال بطاقمها المكون من 23 بحارا.

وباشرت لجنة الطوارئ في الحكومة البريطانية اجتماعا في لندن لمناقشة حادث احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وفي وقت سابق قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية إن لندن تسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات بعد تقارير عن أن ناقلة ترفع علم بريطانيا حولت وجهتها لتتحرك صوب المياه الإيرانية.

وقال المتحدث اليوم الجمعة "نسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات ونعكف على تقييم الوضع في أعقاب تقارير عن حادث في الخليج".

وكانت إيران، قد هددت بريطانيا بأنها سترد على احتجاز ناقلتها النفطية بداية الشهر الجاري من قِبَل حكومة جبل طارق الأسبوع الماضي.