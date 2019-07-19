في مقدمتهم الرئيس عباس .. الفلسطينيون يتابعون مباراة الجزائر في نهائي كاس افريقيا

رام الله - ي تابع الرئيس محمود عباس، المباراة النهائية لكأس الأمم الافريقية 2019 التي تستضيفها مصر، مساء اليوم الجمعة، والتي تجمع المنتخبين الجزائري الشقيق ونظيره السنغالي.

وتعتبر متابعة الرئيس لمباراة المنتخب الجزائري الشقيق، وفاء وتقديرا لشعب الجزائر العظيم، الذي لطالما وقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني في كل المواقع والمحافل وفي كل المناسبات، والذي لطالما هتفت جماهيره باسم فلسطين في ملاعب الجزائر وأينما حل منتخبها ورحل، ولطالما رافق علمنا الفلسطيني علم الجزائر الشقيقة.

وعبر الرئيس عن أمنياته بالتوفيق للمنتخب الجزائري الشقيق، وخاصة بعد المستوى والأداء المبهر الذي ظهر به منذ بداية البطولة وصولا للمباراة النهائية، ما أسعد جماهيره والجماهير العربية عامة والفلسطينية خاصة.

كما يتابع أبناء شعبنا المباراة عبر شاشات ضخمة في الساحات والميادين العامة في عدد من المحافظات، وفي المقاهي، رافعين علم الجزائر، بينما ارتدى بعضهم قميص المنتخب الجزائري.