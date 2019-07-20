صور | احتراق شاحنة وقود شمال غرب القدس

القدس- وطن: أخمدت طواقم مركز دفاع مدني قطنة وبمساندة طواقم مركز بيرنبالا في محافظة القدس صباح اليوم السبت، النيران التي نشبت في مركبة شحن محملة بستة خزانات وقود سعة كل واحد كوب واحد متوقفة بجانب محطة وقود في بلدة قطنة شمال غرب القدس.

وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أن الطواقم تمكنت من اخماد الحريق والنيران التي نشبت في مركبة الشحن الصغيرة وتم حصر الأضرار فيها وتأمين المحطة بالتبريد على خزانات الوقود في المحطة بعد وصول النيران لمحيطها وإخماد بركس ومخزن مجاورين لموقع وقوف الشاحنة.