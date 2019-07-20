مجلس الأساقفة لوطن:اعتداءات المستوطنين تتم بتشجيع من بعض الحاخامات وتسجل "ضد مجهول"

وطن: أكد رئيس لجنة الإعلام في مجلس الأساقفة في الأراضي المقدسة وديع أبو نصار لـوطن، أن المستوطنين ينفذون اعتداءاتهم بحق المواطنين وأملاكهم ومقدساتهم في الداخل والضفة بما فيها القدس دون رادع.

جاء ذلك عقب اعتداء مستوطنين من جماعة "تدفيع الثمن" على أملاك المواطنين في قرية الجش بالجليل، حيث قاموا بخط شعارات عنصرية وتهديدية وإعطاب عشرات السيارات، أمس.

وقال أبو نصار: لا يوجد ردع لهؤلاء من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ولا تقوم بجهودها في محاسبتهم. مشيراً إلى أن غالبية هذه الاعتداءات تسجل ضد مجهول.

وأكد أبو نصار أن الاعتداءات تتم بتشجيع من بعض الحاخامات، قائلاً: الاعتداءات تتكرر بدون حدود، وهناك بعض الحاخامات تهلل لهذه الاعتداءات، وهناك مشكلة تربية لدى المجتمع اليهودي".

يشار إلى أن أملاك المواطنين في الداخل والضفة بما فيها القدس، إضافة إلى دور العبادة الإسلامية والمسيحية تتعرض بشكل متكرر لاعتداءات المستوطنين.