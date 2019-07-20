الرجوب: الجزائر صنعت فرحة فلسطينية وعربية كبيرة بإحرازها كأس أمم إفريقيا

القدس- وطن: هنأ اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم المنتخب الجزائري بإحرازه لقب كأس أمم افريقيا 2019 بعد فوزها على السنغال بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

وقال الرجوب: باسمي واسم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وباسم الأسرة الرياضية الفلسطينية نتقدم بأحر التهاني والتبريكات للجزائر الشقيقة حكومة وشعبا وأسرة رياضية بإحراز بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأكد الرجوب أن الجزائر صنعت فرحة عربية كبيرة بفوزها باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخها، وأن هذا الفوز المستحق أدخل البهجة والسرور في نفوس كل كبير وصغير من أبناء الشعب الفلسطيني بشكل خاص.

وأوضح الرجوب أن هذا الفوز يعد تتويجا لعمل متواصل وجهود كبيرة بذلت على مدار السنين في سبيل تحقيق هذه البطولة، مشيرا إلى أن هذا الفوز لم يكن ليتحقق لولا تكاتف جهود كافة عناصر اللعبة التي وصلت الليل بالنهار في سبيل تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

واختتم الرجوب متمنينا لمحاربي الصحراء التوفيق في قادم الاستحقاقات القارية والدولية.