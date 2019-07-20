نتنياهو يتجاوز بن غوريون بفترة رئاسة حكومة الاحتلال

وطن: سجل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، رقما قياسيا بحيث أصبح رئيس الحكومة صاحب أطول فترة في هذا المنصب منذ قيام دولة دولة الاحتلال عام 1948.

وقد تجاوز نتنياهو بذلك دافيد بن غوريون أول رئيس حكومة في دولة الاحتلال الذي اشغل هذا المنصب 13 سنة و 127 يوماً.

جدير بالذكر ان نتنياهو يتولى مهام رئاسة حكومة الاحتلال بشكل متواصل منذ يوم 31 مارس 2009، اي منذ عشر سنوات و 111 يوما، اضف اليها فترة اشغاله هذا المنصب لاول مرة من عام 1996 حتى عام 1999 وهي فترة تبلغ ثلاث سنوات و 17 يوما.

اما بن غوريون فقد اشغل منصبه هذا من الحكومة الاولى لدولة الاحتلال حتى الحكومة الرابعة اي منذ 14 ايار 1948 حتى 26 كانون ثاني 1954، وعاد الى رئاسة الحكومة مرة اخرى يوم 3 تشرين ثاني حتى 26 حزيران 1963 .