حماس: تصريحات وزير خارجية البحرين ضد الحركة تمثل اصطفافا صارخا إلى رواية الاحتلال

وطن: قالت حركة حماس إن تصريحات وزير خارجية البحرين التي ادعى فيها، أن حماس هي التي تعيق تحقيق السلام في المنطقة، تمثل اصطفافا صارخا إلى جانب الرواية الإسرائيلية، وهي تعارض بشكل كامل كل الحقائق والوقائع على الأرض.

وأضافت حماس في بيان لها، وصل وطن،: تصريحات الوزير البحريني هي محاولة لتقديم صك براءة للاحتلال عن جرائمه ومذابحه التي ارتكبها ضد شعبنا.

وأكدت أن مثل هذه التصريحات التي تخالف موقف وضمير الأمة، تشكل طعنة في ظهر شعبنا ومقاومته.

وأوضحت "كل هذه الهرولة تجاه دولة الاحتلال والتي تشكل تصريحات الوزير البحريني أحد اشكالها ،لن تغير الحقائق التاريخية التي تثبت أن الاحتلال هو أساس الإجرام والاضطراب في المنطقة، وأن الكيان الصهيوني كان وسيبقى العدو الأول والمركزي للأمة".

وكان وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، قال إنه لو لم يكن هناك دعم إيراني بالجنود والمال لحركة حماس في غزة، لكان تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أقرب.

وجاءت تصريحات الوزير البحريني خلال ندوة حوارية عقدها المجلس الأطلسي في واشنطن، على هامش أعمال "المنتدى الوزاري لتعزيز الحرية الدينية"، الذي تنظمه الخارجية الأميركية.

وفي سياق ذي صلة، نشر موقع آكسيوس الأميركي صورة جمعت وزير خارجية البحرين ووزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس يتوسطهما مسؤول الملف الإيراني في وزارة الخارجية الأميركية براين هوك.

وذكر الموقع أن الوزيرين التقيا خلال حفل استقبال أقامته وزارة الخارجية الأميركية، على هامش اجتماع دولي بشأن حرية الأديان نظمته الوزارة.

ورحب المبعوث الأميركي الخاص للسلام جيسون غرينبلات بالاجتماع، وقال إن تبادل الوزيرين الحديث الودي تعتبره واشنطن تقدما رائعا لإسرائيل والبحرين والمنطقة، على حد وصفه.

وكتب الوزير يسرائيل كاتس على تويتر "بالأمس، التقيت علنا وزير خارجية البحرين" الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وأضاف "سأواصل العمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) لدفع العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج قدما".

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية، فإنّ هذا "اللقاء تم التنسيق له في الكواليس من جانب وزارة الخارجية الأميركية في إطار مؤتمر حول الحرية الدينية نظّمه بواشنطن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو".