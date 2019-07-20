افتتاح مشروع تأهيل نبعة خلة المي جنوب يطا

وطن: احتفل أهالي منطقة خلة المي جنوب يطا، اليوم، بافتتاح مشروع وترميم وتأهيل نبعة المياه في المنطقة المهددة بالمصادرة.

وقال المنسق الميداني لمركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت عرفات البرغوثي، إن المركز بدعم من مؤسسة "اكشن ايد" وائتلاف الحق في الأرض، قاموا بترميم النبعة لمساعدة المواطنين باستصلاح الارض المحيطة بها وبناء مدرج كمتنزه للمواطنين وهو الوحيد في المنطقة التي يعيش فيها 7 آلاف نسمة، حيث أن استصلاح النبعة يساعد المواطنين في استصطلاح اراضيهم.

وأوضح أن أهالي المنطقة بتوجيه من مركز دراسات التنمية، قاموا بتشكل تعاونية تضم 17 شابا، بهدف استصلاح الاراضي المصنفة "ج" القريبة من الشارع الاستيطاني القريب، وهناك محاولات للمستوطنين للسيطرة عليها.

وأشار إلى أن الاحتلال قام بمنعهم من استصلاح أراضي في المنطقة بذريعة أنها منطقة عسكرية مغلقة ويمنع العمل بها.

ولفت البرغوثي إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤيا المركز لتطوير المناطق المهمشة والمهددة بالمصادرة وتطويرها، من خلال مشاريع تنموية تخدم المواطنين.

وتخلل الاحتفال تكريم طلبة الثانوية العامة الناجحين.