فصائل لـوطن: حل الرئيس مجلس القضاء الأعلى يقود لمزيد من الهيمنة على السلطة القضائية

"الشعبية": قرار الرئيس يتضمن مخالفات دستورية خطيرة

"الديمقراطية": القرار يقود لمزيد من الهيمنة على القضاء

حزب الشعب: يجب بذل كل الجهود لحماية استقلال القضاء

رام الله- وطن: اعتبر عدد من الفصائل في حديثها لـوطن، أن قرار الرئيس محمود عباس بحل مجلس القضاء الأعلى وتشكيل مجلس مؤقت غير دستوري وتدخل فج وتغوّل من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

وقالت الجبهة الشعبية إن إصدار الرئيس قرار بحل مجلس القضاء الأعلى وتشكيل مجلس مؤقت غير دستوري ويتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني، وهو تدخل فج وتغوّل من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ما يستوجب إلغاؤه فوراً لما سيكون له من انعكاسات سلبية تعزز من الانقسام في الساحة الفلسطينية وتؤثر على الحقوق والحريات واستقلال القضاء.

واعتبرت الجبهة أن "قرار الرئيس يتضمن مخالفات دستورية خطيرة، فالقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 وقانون السلطة القضائية رقم 1 عام 2002 لا يُخول الرئيس حل مجلس القضاء وتعيين مجلس آخر، كما تؤكد هذه القوانين على مبدأ استقلالية السلطة القضائية بعيداً عن تدخلات السلطة التنفيذية".

وشددت الجبهة في بيانها الذي وصل وطن، أن "البديل عن إصدار هذه القرارات غير الدستورية هو الدفع بجهود إنجاز المصالحة واستعادة الوحدة وتنفيذ القرارات الوطنية المتعلقة بتوحيد سلطة القضاء وتحييدها عن المناكفات والخلافات السياسية".

وكان الرئيس أصدر الخميس، قرارين بقانون عدل في أحدهما قانون السلطة القضائية، بحيث خفّض من خلاله سن تقاعد القضاة الى الستين، وحل بموجب الآخر مجلس القضاء الأعلى وأنشأ مجلس قضاء أعلى انتقالي لمدة عام، يتولى خلاله مهام مجلس القضاء الأعلى قانونا وإعادة تشكيل هيئات المحاكم في كافة الدرجات، وترتيب أوضاع القضاء واعداد مشاريع القوانين اللازمة لإصلاح القضاء واستعادة ثقة المواطن به وتعزيز فرص الوصول للعدالة وتقصير أمد التقاضي، ومن ثم إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقا لأحكام القانون.

"الديمقراطية": القرار يقود لمزيد من الهيمنة على السلطة القضائية

من جهته، قال نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم "ابو ليلى" لـوطن، إنه من المؤكد أن المؤسسة القضائية بحاجة لاصلاح وتطوير لوضعها، لكن هذا لا يمكن أن يتم من خلال التدخل المباشر من السلطة التنفيذية ورئيسها في إعادة تشكيل هذه المؤسسة بكاملها بقرار رئاسي من المشكوك بأنه يستند الى أسس دستورية صحيحة.

وأضاف أبو ليلى أن وفقاً للقانون الأساسي فإنه حتى المجلس التشريعي لا يحق له ان يتدخل في إعادة تشكيل السلطة القضائية إلا من خلال ما تبلوره السلطة القضائية نفسها من توجهات ومن تشريعات.

وقال أبو ليلى "نحن نعتقد أن هذا القرار لن يقود الى إصلاح القضاء الذي يتطلع إليه جميع المواطنين بل سيقود الى مزيد من الهيمنة من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والمزيد من الإخلال بالمرتكزات الديمقراطية بالنظام السياسي الفلسطيني التي تعرض خلال السنوات الأخيرة خاصة منذ الانقسام الى تأكل متواصل يكاد أن يصل الى تدمير هذا النظام".

حزب الشعب: يجب بذل كل الجهود لحماية استقلال القضاء

من جهته، أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب فهمي شاهين في حديثه لـوطن، على ضرورة بذل كل الجهود من أجل تعزيز وحماية القضاء واستقلاليته، ويجب أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بالسلطة القضائية تتوافق مع التشريعات الدولية.

وشدد شاهين على ضرورة أن تكون هناك إجراءات جادة تترجم على أرض الواقع لضمان فصل السلطات الثلاث (القضائية، التشريعية، التنفيذية)، وهو أحد أهم شروط استقلال القضاء.

ودعا إلى احترام كل الإجراءات والنصوص القانونية التي تضمن استقلال القضاء للحيلولة دون تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء وعدم وجود سلطان على السلطة القضائية.

وطالب بوجود ضمانات واضحة وجادة لتنفيذ قرارات المحاكم بدرجاتها المختلفة لأن فلسطين تعاني منذ فترة من تباطوء شديد في تنفيذ قرارات المحاكم، أو عدم تنفيذ بعض قرارات المحاكم.