لندن تعرب لطهران عن "خيبة أملها العميقة"

وطن: قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم السبت إنه تحادث هاتفيا مع نظيره الإيراني جواد ظريف، وأعرب له عن خيبة أمله العميقة بعد أن أكد له ظريف "السبت الماضي بأن إيران تريد خفض التصعيد بينما تصرفت عكس ذلك".

وأضاف هانت في تغريدة على تويتر أن على طهران أن تقرن وعودها بأعمالها، مؤكدا عزم لندن على حماية سفنها.

وأضاف هانت أن ظريف قال إن على الناقلة البريطانية أن "تخضع للإجراءات القانونية بعدما خرقت لوائح الملاحة".

وكان وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت أعرب في وقت سابق السبت عن قلقه من أن إيران قد سلكت "طريقا خطرا" بقيامها باحتجاز السفينتين البريطانيتين.

وأكد الوزير أن رد فعل بلاده "سيكون مدروسا وقويا" في الوقت ذاته.

وجاء الموقف البريطاني بعد أن قالت إيران إنها "وجهت" الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو " إلى سواحل ميناء بندر عباس، بعد أن اصطدمت بقارب صيد أثناء إبحارها في مضيق هرمز.

وقد استدعت وزارة الخارجية البريطانية السبت القائم بالأعمال الإيراني لديها بعد احتجاز ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز يوم الجمعة.

وكانت لندن نصحت السفن البريطانية بالبقاء "خارج منطقة" مضيق هرمز "لفترة مؤقتة" بعد احتجاز إيران لناقلة نفط ترفع العلم البريطاني.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان: "ما زلنا نشعر بقلق عميق من تحركات إيران غير المقبولة التي تشكل تحديا واضحا للملاحة الدولية".

وأضاف: "نصحنا السفن البريطانية بالبقاء خارج المنطقة لفترة مؤقتة".