سفراء وممثلو دولة الاحتلال حول العالم يهددون بإغلاق سفاراتهم

وطن: هدد العشرات من سفراء دولة الاحتلال حول العالم، بإغلاق ممثليتاهم، في اعقاب الازمة المالية الشديدة التي تعاني منها وزارة الخارجية. وتأتي الخطوة غير المسبوقة على خلفية الأزمة المالية المتفاقمة التي تعاني منها الوزارة منذ شهر كانون ثاني/يناير، ووقع على العريضة 83 سفيرا ورؤساء مكاتب تمثيلية.

في العريضة الموجهة الى نقابة العاملين ومنتشرة حاليا بين السفراء طالبت باغلاق الممثليات وقالت:"نشعر بألم شديد، نقترح على نقابة العاملين ان تصدر اوامرها بإيقاف عمل الممثليات الديبلوماسية الإسرائيلية في العالم".

ووقع حتى الان على العريضة 20 سفيرا وقنصلا، بينهم سفراء إسرائيل في بولندا، وفرنسا والكاميرون وسنغافورة وسلوفاكيا، وتشيلي والنمسا وأوكرانيا، وكرواتيا، وغانا وهولندا، والقنصل العام في هونغ كونغ.

ولأول مرة في تاريخ دولة الاحتلال، اعترض السفراء الموقعون "على تراجع مكانة وزارة الخارجية الإسرائيلية من خلال التقليصات الشديدة بميزانية الممثليات الإسرائيلية في العالم، والضرر الذي لحق بحقوق الممثلين الديبلوماسيين الاسرائيليين" وشددت على ان هذا الوضع يؤثر على أدائهم وعملهم.

وانتقدت العريضة الإدارة الحالية للحكومة بأنها تتسبب بتدمير الظام الديبلوماسي المهني، وقالت إن "إسرائيل" هي الدولة الوحيدة غير القادرة على إدارة علاقاتها بصورة منتظمة. وشددوا على أنه لا يمكنهم تقديم تنازلات تتعلق بمكانة وزارة الخارجية والممثلين الديبلوماسيين.

وطالب الديبلوماسيون نقابة العاملين التدخل واجراء مفاوضات مع الحكومة، وفي الوقت نفسه طالبوا بتوقيف عمل الممثليات بشكل كامل دون استثناء. ومن الخدمات التي ستتوقف الممثليات عن تقديمها :خدمات قنصلية ومساعدة الإسرائيليين في الخارج، وحملات سياسية في مختلف ساحات الأمم المتحدة المختلفة، وتأشيرات العمل، وتصريحات لتصديرات أمنية، وتعزيز صفقات اقتصادية، ومكافحة البرنامج النووي الإيراني، مكافحة حملة المقاطعة...