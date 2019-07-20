الرئيس عباس: جاهزون لتنفيذ اتفاق المصالحة 2017 على الفور

وطن: جدد الرئيس محمود عباس التأكيد على الجاهزية لتنفيذ بنود اتفاق 2017، الذي وقع في القاهرة برعاية مصرية، فوراً دون تأخير، لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

جاء ذلك في كلمة له، مساء السبت، في افتتاح اجتماعات المجلس الثوري لحركة "فتح" في دورته السادسة، برام الله.

كماشدد الرئيس على الموقف الفلسطيني الثابت المتمسك بالثوابت الوطنية في مواجهة التحديات التي تواجه المشروع الوطني، مؤكدا على الموقف الوطني الرافض لصفقة القرن وكل المشاريع المشبوهة الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية.

وقال الرئيس: لن نقبل بصفقة العصر ولن نقبل بورشة المنامة التي قامت بها أميركا، ولن نقبل أن نستلم الاموال منقوصة مهما عانينا، لأنه اذا قبلنا فهذا معناه أننا نتنازل عن اقدس قضايانا، قضية الشهداء والجرحى والأسرى".