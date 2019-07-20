تخصيص 29 مليون دولار لإنشاء مدينة بغداد الصناعية

وطن: أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، السبت، عن رصد مبلغ قدره 29 مليون دولار لإنشاء مدينة صناعية وصفها بـ"الكبيرة" شرق العاصمة العراقية.

وقال الجزائري في بيان صحفي : "تمت المصادقة على مشروع مدينة بغداد الصناعية الاقتصادية في قضاء النهروان (35 كم شرق بغداد)، حيث خصصت لها مساحة 2000 دونم داخل الحدود البلدية للقضاء، بعد أن اكتمل التخطيط العمراني والتصميم الخاص بتلك المدينة".

وأضاف : "هذا المشروع يهدف إلى إحياء النهروان وتوفير فرص عمل لأكثر من 50 ألف مواطن بغدادي".

وأشار المحافظ إلى أن "المدينة الصناعية تتضمن النشاطات الصناعية والسكنية والاقتصادية كافة"، مبينا أن "السقف الزمني لإنجاز المشروع 7 أعوام، وتبلغ كلفته نحو 29 مليون دولار".

وتابع: "محافظة بغداد عازمة على نقل المناطق الصناعية غير الملوثة إلى مناطق أخرى بهدف احتواء أزمة البطالة والعشوائيات التي تعاني منها العاصمة".

المصدر: روسيا اليوم