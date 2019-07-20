الأسير سلطان خلف يواصل إضرابه لليوم الثالث رفضا لتحويله للاعتقال الإداري

رام الله- وطن: واصل الاسير سلطان خلف (38عاما) من بلدة برقين جنوب غرب مدينة جنين، اضرابه عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، رفضا لتحويله للاعتقال الاداري التعسفي.

وذكر نادي الأسير، وعائلة الاسير خلف، أن الاسير سلطان خلف مضرب عن الطعام منذ يوم الخميس الماضي، فور ابلاغه بقرار سلطات الاحتلال تحويله للاعتقال الاداري، علما أن قوات الاحتلال اعتقلته بداية الشهر الجاري، ولم توجه له أي لائحة اتهام.

يذكر أن الأسير خلف كان سجن أربع سنوات ونصف، ويحمل شهادة الهندسة الزراعية.