"السالمونيلا" القاتلة تنتشر في ولايات أميركية

وطن: توفي شخصين في عدة ولايات أمريكية، جراء تفشي عدوى السالمونيلا في عدد من الولايات الأمريكية، لأسباب لها علاقة بتربية الدواجن في أفنية المنازل.

وبحسب ما أوردت وكالة "رويترز"، فإن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ذكرت أن حالة وفاة وقعت في أوهايو وأخرى في تكساس، مبينة أن 489 من المصابين الآخرين بالسالمونيلا، أضيفوا إلى تحقيق مستمر منذ آخر تحديث في يونيو، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 768 حالة من 48 ولاية.

وأشارت الوكالة العالمية، إلى أن السالمونيلا بكتيريا يمكن أن تسبب التهابات خطيرة وشديدة للأطفال والضعفاء وكبار السن وغيرهم من ذوي الجهاز المناعي الضعيف.

وأوضحت أن عدوى السالمونيلا تحدث عادة بسبب تناول اللحوم أو الدواجن، أو البيض أو منتجاتها النيئة أو غير المطهية جيدا".

وبحسب موقع "مايو كلينك"، فإن علامات عدوى السالمونيلا وأعراضها تستمر لفترة تتراوح بين يومين و7 أيام، وقد يستمر الإسهال، موضحا أن أعراض المرض، تستمر لمدة تصل إلى 10 أيام.