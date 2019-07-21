حماس نحو تعزيز العلاقات مع ايران .. وفد رفيع من الحركة يجري مباحثات مهمة

رام الله - وطن: وصل وفد رفيع المستوى من حركة "حماس" برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة تستغرق عدة أيام.

وذكرت مواقع تابعة للحركة، أنه من المقرر أن يلتقي الوفد كبار المسؤولين الإيرانيين.

كما يضم الوفد قيادات من الحركة، منهم موسى أبو مرزوق وماهر صلاح وعزت الرشق وزاهر جبارين وحسام بدران وأسامة حمدان وإسماعيل رضوان وخالد القدومي.

وقد صرح رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في وقت سابق من السبت بأن وفدا قياديا كبيرا من الحركة يزور طهران، معربا عن أمله بأن تحقق هذه الزيارة "نتائج مهمة".

وتأتي هذه الزيارة مع ازدياد تحسن العلاقات بين الحركة وايران، بعد الجموج الذي طرأ عليها خلال الاعوام الماضية على خلفية موقف الحركة من الاحداث في سوريا.

وكان ابو مرزوق قد قال في تصريحات سابقة ان علاقات الحركة مع ايران في أحسن صورها