حريق في قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال يلتهم معدات حساسة ومتطورة بملايين الشواكل

رام الله - وطن: كشف تقرير للقناة 13 العبرية عن وجود شبهات بإحراق متعمد بدوافع "قومية" لحريق اندلع في قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال في الخليل بالضفة الغربية، تسبب بخسائر بملايين الشواكل.

وحسب القناة 13 العبرية فإن جيش الاحتلال لم يعلن عن هذا الحريق من قبل، وإنه ووفقاً للتحقيقات فقد انتشرت النيران داخل القاعدة العسكرية بعد اشتعال للنار في أعشاب قرب القاعدة التي سرعان ما وصلتها والتهمت معدات عسكرية متطورة وحساسة جداً روبوتات، وعلى جهاز لاسلكي مركزي (هوائي) وعدد من المباني.

و قالت أيضا إن جيش الاحتلال لم يعلق على التحقيقات التي تجري حتى الآن في الحادثة التي وقعت قبل أسبوع.

المصدر: "عكا للشؤون الاسرائيلية"