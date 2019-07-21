عقب الاعتداء على طبيب .. نقابة الاطباء لوطن: نمهل الحكومة حتى صباح الغد والا سيتم اخلاء المرافق الصحية من الاطباء منذ الصباح

رام الله - وطن: هدد نقيب الاطباء شوقي صبحة الحكومة ووزارة الصحة باخلاء المرافق الصحية الحكومية من الاطباء غدا الاثنين، في حال عدم استجابتهما لمطالب النقابة بعد الاعتداء الذي تعرض له احد الاطباء في مستشفى ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم.

وقال نقيب الاطباء شوقي صبحة لوطن للانباء، ان النقابة تتابع منذ الصباح الاعتداء على احد الاطباء في المستشفى من قبل احد المواطنين، وهو اعتداء ليس بجديد وقد سبقه اعتداءات مماثلة على الاطباء والكوادر الطبية في الخليل وجنين.

واكد صبحة ان النقابة تطالب الحكومة ووزارة الصحة بسن قانون يجرم المعتدين ويحاسبهم ، اضافة الى توفير قوات تحمي هذه المؤسسات والكوادر الطبية العاملة فيها، مشددا ان الاطباء لن يعودوا للعمل دون توفير المطلبين.

واكد صبحة انه بعد الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم جرى تعليق الدوام في المستشفيات والمراكز الحكومية باستثناء الحالات الطارئة ، على ان يتم أخلاء المستشفيات من الاطباء بأستثناء المناوبين بعد الساعة الثانية ظهر اليوم.

واكد صبحة ان مجلس النقابة في حال أنعقاد دائم لبحث الخطوات التصعيدية اللاحقة.

وحول تلك الخطوات، قال صبحة "يوم غد سيكون هناك اخلاء للاطباء من المتشفيات والمراكز الصحية منذ الصباح، اذا لم تحل اليوم الازمة التي نجمت عن اعتداء احد المواطنين على الطبيب في مستشفى ثابت ثابت، محملا الحكومة ووزارة الصحة مسؤولية ذلك."

واكد صبحة " سنعطي الحكومة ووزارة الصحة مهلة حتى صباح الغد للاستجابة لمطالبنا، والا سيتم اخلاء لمستشفيات بشكل كامل " مؤكدا " لن نعود للعمل الا بتوفر قانون يجرم المعتدين وتوفير قوات امنية لحماية المقرات والمؤسسات والطواقم الطبية".

وكان طبيب في قسم الطوارئ في مستشفى طولكرم الحكومي قد تعرض لاعتداء صباح اليوم من قبل مرافق مريض ! ما تسبب له بجرح في جبينه احتاج الى الخياطة.