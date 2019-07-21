محكمة صلح قلقيلية تقرر الافراج عن المعتقلة الاء بشير

رام الله - وطن: قررت محكمة صلح قلقيلية اليوم الاحد الافراج عن المعتقلة الاء بشير (23 عامًا) بعد نحو 40 يوما من اعتقالها

وقال المحامي مهند كراجة لوطن للانباء ان محكمة صلح قلقيلية قررت الافراج عن المعتقلة الاء بشير بكفالة قيمتها 3 الاف دينار عن كل ملف، بما مجموعه 6 الاف دينار اردني.

وكانت محكمة الصلح بمدينة قلقيلية، قد اصدرت في 11 تموز الماضي حُكمًا يقضي بإطلاق سراح المعتقلة آلاء بشير، بكفالة عدلية تبلغ 2000 دينار، وكفالة نقدية تبلغ 200 دينار، بعد اعتقال امتدّ لـ34 يوما، بتهمة "إثارة النعرات العنصرية"، حيث تم اطلاق سراحها بالفعل، ليعود جهاز الامن الوقائي في قلقيلية لاعتقال بشير بعد يومين (13 تموز) من الإفراج عنها. رغم قرار محكمة الصلح .