مصلحة سجون الاحتلال تزعم إحباط تهريب 11 هاتفاً إلى داخل معتقل "عوفر"

وطن: زعمت وسائل إعلام عبرية، أن أمن سجون الاحتلال في سجن "عوفر" قد أحبط محاولة لتهريب أحد عشر هاتفاً نقالاً الى داخل جدران السجن نهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت المصادر العبرية أن الهواتف كانت بحوزة أسيرين فلسطينييْن أحدهما من حركة فتح والثاني من الجبهة الشعبية. كانا قد خططا لأن يتم اعتقالهما كي يتمكنا من تهريب الهواتف إلى داخل المعتقل.

يذكر ان الأسرى الفلسطينيين داخل معتقلات الاحتلال، يعانون من صعوبة في التواصل مع أهاليهم، بسبب الإجراءات والمضايقات من قبل مصلحة سجون الاحتلال، وتنصل الاحتلال من معملتهم كأسرى حرب يحق لهم استخدام الهواتف عمومية، كما تنص عليه المعاهدات الدولية في التعامل مع أسرى الحرب، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.