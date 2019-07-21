مؤسسات فلسطينية في لبنان تؤكد مواصلتها الاحتجاج ضد إجراءات العمل الجديدة

وطن: أصدرت سبع مؤسسات فلسطينية شبابية في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، بياناً أكدت خلاله على مواصلة الاحتجاجات ضد القانون اللبناني الخاص بحقوق العمال الفلسطينيين والذي يقيد عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك لحتى وقفه وتعديله بما يضمن تحقيق الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والعيش بكرامة.

وطالب البيان بتعديل القانون 129/2010 لناحية الغاء إجازة العمل ومنح اللاجئين الفلسطينيين الحق في مزاولة المهن الحرة واصدار المراسيم التطبيقية اللازمة، وتعديل قوانين تنظيم المهن الحرة بما ينسجم مع قانون العمل لناحية استكمال إلغاء شرط المعاملة بالمثل وكذلك شرط الغاء ممارسة المهنة في البلد الأصلي.

كما طالب بوقف التمييز المركب ضد اللاجئين الفلسطينيين وإصدار تعديل قانوني يسمح لهم بتملك العقارات.

ودعا البيان الفصائل الفلسطينية للالتفاف حول مطالب شعبنا الصامد في لبنان. وقال، "ندعو الشعب اللبناني الشقيق الداعم الأول لفلسطين وشعبها الى دعم هذه التحركات الشعبية والوقوف الى جانب مطالبنا المحقة."

وشدد البيان على أهمية الالتفاف الجماهيري في كل مكان حول الحراك الفلسطيني في لبنان، "ندعو أبناء وبنات شعبنا في فلسطين المحتلة والوطن العربي وأوروبا وأميركا وجميع أنحاء المعمورة الى مساندتنا ودعمنا في هذه المطالب من خلال تنظيم فعاليات وتحركات في أماكن وجودهم".

وصدر البيان عن كل من: مركز النقب للأنشطة الشبابي، النادي الثقافي الفلسطيني العربي، النادي الثقافي الفلسطيني – بيروت، النادي الثقافي الفلسطيني في الجامعة الاميركية في بيروت، النادي الثقافي الفلسطيني في الجامعة اللبنانية الدولية، المسرح الوطني الفلسطيني، حركة المخيمات تقاطع.

فيما يلي نص البيان: