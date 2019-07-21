فيديو | مادورو مخاطباً المصورين أثناء لقائه ظريف: صوروا.. فهذا ظريف طائرة مُسيّرة بحد ذاته

وطن: مازح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المصورين الذين حضروا لقاءه مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قائلا: "صوروا، فهذا ظريف طائرة مسيرة بحد ذاته!".

واستقبل مادورو ظريف أمس السبت، وبحث الجانبان مختلف أبعاد العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وركّز ظريف في مباحثاته مع دلسي رودریغرز النائب الأول للرئيس الفنزويلي على آخر التطورات في العلاقات بين البلدين وكيفية توطيدها على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى أهم الشؤون الإقليمية والدولية.

ووصل ظريف صباح السبت إلى فنزويلا في ثانية محطاته ضمن جولته الأمريكية بعد نيويورك، حيث يعتزم زيارة نيكاراغوا وبوليفيا.