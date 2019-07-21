اشتية: سنعمل على توفير الحماية الفورية والدائمة للمشافي الحكومية

وطن: شدد رئيس الوزراء محمد اشتية، الأحد، على أن الاعتداءات على المشافي الحكومية والكوادر الطبية أمر خطير ومدان.

وقال اشتية إنه سيصدر تعليماته للمؤسسة الأمنية، بتوفير الحماية الفورية والدائمة للمشافي لحمايتها من الاعتداءات عليها وعلى كوادرها، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المعتدين.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه برام الله، وفدا من المجلس الطبي الفلسطيني برئاسة وزيرة الصحة د. مي الكيلة، لبحث عدد من القضايا الهامة.

كما حث اشتية المجلس الطبي الفلسطيني على الاهتمام بجذب الكفاءات الطبية الفلسطينية، وتدريب الكوادر العاملة في قطاع الصحة، معتبرا أن ذلك يساهم في توطين الخدمات الطبية، والتقليل من الاعتماد على التحويلات الطبية الى خارج مشافي وزارة الصحة.