قبل توجهه للقاهرة.. وزير الطاقة الأمريكي يؤدي صلوات تلمودية عند حائط البراق

وطن: أدى وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري أثناء زيارته مدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد، صلوات تلمودية عند حائط البراق في المسجد الأقصى.

وذكرت قناة كان العبرية، أن حاخاما إسرائيليا رافق الوزير الأميركي، إلى جانب نظيره الإسرائيلي يوفال شتاينتس.

ورحب شتاينتس بالوزير الأميركي وقال له "مرحبًا بكم في القدس، العاصمة الأبدية لإسرائيل". مشيدًا بالزيارة الهامة بالنسبة "لإسرائيل".

حيث سيتوجه بيري وشتاينتس معًا يوم الأربعاء المقبل إلى القاهرة للقاء نظيرهما المصري طارق ملا لبحث قضايا تتعلق بشؤون الغاز الطبيعي، قبل عقد قمة بحضور وزراء الأردن وقبرص وإيطاليا ودول أخرى.