الشعبيّة تُدين زيارة إعلاميين من السعودية والعراق إلى دولة الاحتلال.. وتدعو للقاء وطني فلسطيني عاجل

وطن: دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقوّة زيارة شخصيات إعلامية عربية إلى دولة الاحتلال، والإعداد لإجراء مقابلات صحفية مع قادته المجرمين والتي لن يكون مُحصلتها إلاّ الترويج للرواية الصهيونية وإشاعة مناخات التطبيع.

وقالت الشعبية في بيان وصل وطن نسخة منه إن " هذه الزيارة لبعض الإعلاميين العرب غير معزولة عن توجيه ودعم حكومات عربية اعتمدت سياساتٍ وخطواتٍ منظمة للتطبيع مع العدو"

ودعت الجبهة الشعبية "إلى محاصرتهم ونبذهم ووضعهم على قوائم سوداء، وإلى توحيد جهود الإعلاميين العرب ونقاباتهم واتحاداتهم من خلال ميثاق شرف وسياسة تُجرّم التطبيع وتعزل من يُقدم عليه".

وختمت الجبهة بالدعوة للقاء وطني فلسطيني عاجل لبحث سبل ووسائل التصدي لعجلة التطبيع المُتسارعة من قِبل بعض الأنظمة العربية، وبما يُعيد للموقف الفلسطيني مكانته في لجم أي سياسات أو إجراءات يُمكن لها أن تمس قضيته وحقوقه الوطنية.

وكانت وزارة خارجية الاحتلال قد نشرت، اليوم الأحد، أنها تستضيف وفدا إعلاميا عربيا، يضم سعوديين وعراقيين، في جولة تطبيعية تشمل عقد لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين.

وأضافت أن الوزارة دعت أربعة صحفيين سعوديين، لكن اثنين منهما رفضا الدعوة، لكن الاثنين الآخرين اللذين وافقوا عليها وحصلوا على التأشيرة من "إسرائيل"، حاولوا الحصول على موافقة وزارة الخارجية السعودية، التي فوجئت من الطلب وردت عليهم، إنه لا يوجد للسعودية علاقات مع "إسرائيل" ولا يمكنها الموافقة على الطلب.

وتوجه الصحفيان إلى القصر الملكي، بهدف الحصول على الموافقة على الزيارة، لكنهم لم يحصلوا على أي إجابة من القصر الملكي.

ومن المخطط أن يجتمع الوفد الإعلامي مع أعضاء كنيست، ومسؤولين في وزارة الخارجية وشخصيات أكاديمية. وسيتجول الوفد في عدة مدن من فلسطين التاريخية، وسيزور حيفا، الناصرة وتل أبيب.

وذكرت الوزارة أن الوفد الإعلامي جزء منهم من دول عربية لا تربطها علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال.

وكتب رئيس قسم مواقع التواصل الصادرة باللغة العربية في خارجية الاحتلال، يونتان جونين، في تغريدة له، أن الزوار من العراق والسعودية: