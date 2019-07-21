نقابة الصحفيين لوطن: نُدين زيارة صحفيين سعوديين لدولة الاحتلال وندعو لوضعهم على القوائم السوداء

وطن: أدانة نقابة الصحفيين الفلسطينيين، زيارة صحفيين سعوديين لدولة الاحتلال، بحسب ما أعلن عنه متحدثون باسم وزارة خارجية الاحتلال.

وقال عضو الأمانة العامة للنقابة، عمر نزال، في اتصال مع وطن، إن الإدانة تأتي منسجمة مع موقف "الاتحاد العام للصحفيين العرب"، الذي يجرّم كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، بما فيها التطبيع الإعلامي.

ودعا نزال من خلال وطن، الاتحاد العام للصحفيين العرب، لتفعيل مواد النظام الداخلي للاتحاد من أجل محسابة ومعاقبة كل صحفي عربي يَثبُت مشاركته في هذه الزيارة، ووضع المخالفين على القوائم السوداء.

وكانت وزارة خارجية الاحتلال قد نشرت، اليوم الأحد، أنها ستستضيف وفدا مكوناً من صحفيين سعوديين، في جولة تطبيعية تشمل عقد لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين.

ومن المخطط أن يجتمع الوفد الإعلامي مع أعضاء كنيست، ومسؤولين في وزارة الخارجية وشخصيات أكاديمية. وسيتجول الوفد في عدة مدن من فلسطين التاريخية، وسيزور حيفا والناصرة وتل أبيب.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أصدرت بياناً وصفت فيه زيارة الصحفيين لدولة الاحتلال بأنها "غير معزولة عن توجيه ودعم حكومات عربية اعتمدت سياسات وخطوات منظمة للتطبيع مع العدو".