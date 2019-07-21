ضبط مبيدات زراعية ممنوعة من التداول في طولكرم

رام الله- وطن: أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام، أن جهاز الضابطة الجمركية وبالتعاون مع مديرية الزراعة في محافظة طولكرم، ضبطا اليوم الأحد كمية من المبيدات الزراعية غير المعربة وغير المرخصة من وزارة الزراعة والممنوعة من التداول داخل الأسواق الفلسطينية وبلغت الكمية(460)لتر.

وأوضح البيان، أن عملية الضبط جاءت بناء على معلومات دقيقة من الاخوة في مديرية الزراعة بالمدينة مفادها وجود هذه الكمية داخل أحدى المخازن التابعة لاحد التجار، وعلى الفور تحركت الدوريات من الجهاز بصحبة جهة الاختصاص بمديرية الزراعة للمكان وبعد الوصول تمت معاينة وفحص الكمية ليتبين انها ممنوعة من التداول في السوق الفلسطيني ولعدم حصولها على ترخيص من جهات الاختصاص في وزارة الزراعة الفلسطينية وغير معربة، لذا تم التحفظ عليها لحين الانتهاء من الاجراءات المتعلقة بها، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

كما وأگد البيان على اننا في جهاز الضابطة الجمركية نعمل ليل نهار لحفظ امننا الغذائي والزراعي، والاقتصادي وللحد من عمليات التهريب لهذه المبيدات الزراعية الخطيرة والمسرطنة والممنوعة من التداول داخل الاراضي الفلسطينية، لما تشكله من خطر على المواطن وعلى المحاصيل الزراعية، واننا نناشد الاخوة المواطنين على ضرورة التواصل معنا على الرقم المجاني (132) للابلاغ عن اي خروقات وعمليات تهريب او مبيدات زراعية مسرطنة ومهربة.