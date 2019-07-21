كوشنر يزور المنطقة لوضع اللمسات الأخيرة على الجزء الاقتصادي من خطته

وطن: قال مسؤول بالإدارة الأمريكية يوم الأحد إن جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض الكبير سيرأس وفدا أمريكيا في جولة بالشرق الأوسط لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل خطته المقترحة للتنمية الاقتصادية للفلسطينيين والأردن ومصر ولبنان التي يبلغ حجمها 50 مليار دولار.

وأضاف المسؤول لوكالة "رورتير" أن من المتوقع توقف كوشنر وجيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وبريان هوك المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية وآفي بركويتس‭‭‭ ‬‬‬مساعد كوشنر في "إسرائيل" والأردن ومصر والسعودية وقطر ودولة الإمارات العربية.

ومن المتوقع أن الوفد سيُغادر واشنطن أواخر هذا الشهر ويعود إليها أوائل أغسطس/آب.

وقال المسؤول إن الهدف من هذه الجولة ”مواصلة الزخم الذي تولد في ورشة العمل في البحرين ووضع اللمسات الأخيرة على الجزء الاقتصادي من الخطة“.

وكان موقع "آكسيوس" الإخباري قد كشف أن "كوشنر التقى الاسبوع الماضي في واشنطن بوزير خارجية البحرين، خالد آل خليفة، واقترح إنشاء الصندوق في المنامة، وقد وافق البحرينيون، لكن كوشنر يريد ضم دول عربية أخرى، وانه يريد أيضًا أن يسمع من الزعماء العرب حول مقدار الأموال التي يرغبون في التبرع بها للمساعدة في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني".

وتأجل موعد إطلاق "صفقة القرن" التي ظلت غامضة، إلى ما بعد انعقاد الانتخابات الإسرائيلية في أيلول المقبل، لتشكيل حكومة جديدة للاحتلال، ويتوقع مراقبون أن هذا الأمر لن يتم قبل بداية شهر تشرين الثاني المقبل.