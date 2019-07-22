فيديو| قوات الاحتلال تشرع بهدم عشرات المنازل في حي وادي الحمص في القدس

رام الله - وطن: شرعت جرافات الاحتلال صباح اليوم الاثنين، بهدم عدة بنايات سكنية في حي وادي الحمص بقرية صور باهر في القدس المحتلة.

وتعود هذه البنايات لعائلات عميرة والاطرش وابو حامد والكسواني.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم ، جرافات عسكرية صور باهر، واعلنت القرية منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منها، كما أغلقت كافة محاورها تزامنا مع البدء بتنفيذ قرارات هدم البنايات التي تضم عشرات المنازل في حي وادي الحمص بقرية صور باهر بحجة قربهم من جدار الفصل العنصري.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوشا"، فإن قرار الاحتلال يشمل عشرة مبان بواقع 70 شقة سكنية، بعضها قيد الإنشاء، فيما ذكرت مصادر محلية ان نحو عمليات الهدم تطال 100 شقة سكنية.

وكانت محكمة الاحتلال العليا، رفضت أمس الأحد، التماسا لتجميد قرارات الهدم الجماعية لمنازل حي واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.

وبرفض الالتماس، أعطت محكمة الاحتلال الضوء الأخضر لسلطات الاحتلال لهدم 16 بناية تضمن نحو 100 شقة سكنية في المنطقة، بحجة قربها من الجدار.