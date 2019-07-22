خالد بطراوي يكتب لـوطن: الهاوية

كتب: خالد بطراوي

رفيقي يوسف زيادة قال لي ونحن نهّم بالخروج من مقبرة بيرزيت بعد تشييع جثمان المرحوم الدكتور جوهر الصايج " يبدو أننا أصبحنا نكذب ع حالنا .. ربما ذلك أفضل من أن يكذبوا علينا".

إستوقفتني العبارة كثيرا الى أن جاء الدكتور عبد الرحمن التميمي ليقسم ظهر البعير ( أي حضرتنا) عندما كتب على صفحته الفيس بوكية " أعتقد ان المبالغة في الفرح بعد التوجيهي يشير الى أننا نبحث عن أي إنتصار لأن في داخل المجتمع إنهزام عميق".

قلت يا ولد .. كملت .. أن نكذب على أنفسنا خير من أن يكذبوا علينا ... وأننا كمجتمع منهزمون وبعمق في دواخلنا ومن فوقنا، ومن يميننا ويسارنا ومن تحتنا.

وكما يقول المثل " كمل النقل بالزعرور" .. صفعني يوسف زيادة أول كف وثنى عليه عبد الرحمن التميمي.

فكرت مليا ( حلوة مليا هاي .. كيف طلعت معي ما بعرف) هل فعلا خير لنا أن نكذب على أنفسنا من أن يكذب علينا غيرنا؟

إن كذبنا على أنفسنا نكون على يقين أننا نكذب، تماما كما الصائم الذي يبلع الماء عند التوضؤ، فيستمر في صيامه وهو يعلم أنه "بلبع" إبريق ماء في وضوءه. وبالتالي في كذبتنا هذه نكون قد إرتكبنا إثما أخلاقيا بحق ذواتنا من ناحية ونكون أيضا على معرفة بأن ما كذبنا به على أنفسنا هو كذبة وبالتالي لن نتعامل برد فعل بغض النظر سلبيا كان أم إيجابيا.

لكن إن كذب علينا غيرنا فإما أننا نكون مدركون أنه أو أنها تكذب وبالتالي لا نتصرف بردود فعل وربما نحتقر الكاذب ( وفي هذه الحالة نحتقر أنفسنا عندما نكذب على ذواتنا) أو نكون قد صدقنا الكذبة وتعاملنا معها برد فعل إيجابي أو سلبي.

في المحصلة العامة ... الكذبة كذبة .. تبقى المحور الثابت .. أكانت صادرة عنا لأنفسنا أو صادرة عن غيرنا إلينا.

هل نبحث عن إنتصارات وهمية؟

سؤال عميق يطرحه أحد المتحمسين الى فكرة "الخضر" دكتورنا الفاضل عبد الرحمن التميمي؟

نعم يبدو كذلك .... في التاريخ نتحدث عن إنتصارات وهمية .. في تاريخ القضية الفلسطينية تغنينا بهذا الصمود هنا وهناك والمقاومة قبل التهجير والنكبة ولكننا في حقيقة الأمر " إنتكبنا" حتى في فعاليات إحياء النكبة "نرقص وندبك" بدلا من أن نحزن ونقول لأنفسنا ذلك الصواب ... كي يفهموا أننا باقون وأن دبكتنا إحياء لتراث قرانا الفلسطينية ومدننا التي هجرنا منها. في حرب الأيام الستة إعترفنا كعالم عربي بهزيمتنا. لكن إنتصرنا في معركة الكرامة وفي حرب عام 1973 وتغنينا بعبور الجيش المصري قناة السويس وتدمير خط بارليف .. لكننا في حقيقة الأمر هزمنا.

في أوسلو التي نعتبرها معركة تفاوضية ظننا أننا حققنا إنتصارا بها ... كذبنا على أنفسنا كما يقول يوسف زياده وإعتبرنا ذلك انجازا .. لكننا الان نعلم تمام العلم أننا هزمنا .. بل وشر هزيمه.

في قطاع غزة ... حيث التفوق العسكري الاسرائيلي بفعل السيطرة المطلقة على الغطاء الجوي، ومع الاحترام والتقدير للمقاومة وتحيتي العسكرية لها، لكن السجل التاريخي بالعدوان على القطاع ورغم الصمود المقاوم الفلسطيني ... كانت الخسائر ( البشرية منها تحديدا ) أكثر من الانجازات وفي ذلك مسا بأهم أساس لخوض الحرب العسكرية وهي الدفاع عن حياة أبناء شعبنا. ذلك لا يعني تكسيرا لمجاذيف المقاومة .. معاذ الله ... وإنما الحاجة الى مراجعة تكتيك وأستراتيجية المقاومة.

في بلادنا .. يتزوجون بإحتفالات مصطنعة .. يتطلقون بعد أشهر أو تعيش الزوجة في أغلب الحالات حياة أسرة تعسة وتتحمل حفاظا على الأولاد ولأجلهم.

في بلادنا يوزعون الدروع التكريمية والتقديرية "بالهبل" على هذا وذاك .. وهم يعملون أنهم في قرارة أنفسهم لا يقدرون المكرم ويعلم هو ذلك أيضا.

إذا .. لماذا لا نتوقع إحتفالات "فوق العادة والمألوف" بنتائج التوجيهي .. ونحن مهزمون في دواخلنا حتى النخاع ونبحث عن إنتصارات وهمية .. كان الأجدر أن نكرس جهودنا مثلا لإنهاء كابوس التوجيهي الذي يبدأ كل عام كدورة سنوية مع بداية العام الدراسي وينتهي عند إعلان نتائج التوجيهي في العام الذي يليه.



ذلك هو الهبوط الذي قال عنه والدي رحمه الله

الهبوط

جاؤا على نعش

من عمق المأتم

وموائد المراثي

يمضغون الكذب

والأسطورة

ويلعقون الدم

يصعدون

سلالم هابطة

وينزلون

بداية الهاوية