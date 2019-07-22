الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الاثنين، حملة مداهمات في الضفة.

واعتقلت قوات الاحتلال عدداً من المواطنين من مناطق متفرقة، بينهم المسن محمد طاهر جبر (75 عاما) من منزله في بلدة جَيّوس شمال شرق قلقيلية.

وعُرف منهم:

-الشابان قصي نزار عديلي وعبدالله واصف دويكات من بلدة بيتا أثناء مرورهما على حاجز زعترة جنوب نابلس.

-الشاب أحمد علي يامين من منزله في حيْ رأس العين بمدينة نابلس.

-الشابان وائل يوسف صافي الحروب وأسامة عبيد دورا جنوب غرب الخليل.

-الشاب ثمين أحمد حلايقة من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل.

-الشاب مجدي محمد أبو عيّاش من منزله في بلدة بيت أُمّر شمال الخليل.

-الشابان مصباح مروان الكنش "30 عاما" والشاب عدي نخلة "23 عاما" من منزليهما في مخيم الجلزون شمال رام الله.

يتبع..