وليد عساف لوطن : عملية الهدم في واد الحمص مجزرة هي الاكبر من نوعها منذ 1967 وهدفها عزل القدس

وطن: قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف لوطن ان قوات الاحتلال تنفذ اكبر عملية هدم للمنازل والبنايات منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.

واكد عساف ان قوات الاحتلال فرضت طوقا امني على منطقة واد الحمص في بلدة صور باهر التي تشهد عمليات هدم منذ ساعات الصباح، مؤكدا ان كل الطرق الفرعية والرئيسية اغلقت، وان قوات الاحتلال تمنع الاقتراب من المنطقة.

ولفت عساف الى ان قوات الاحتلال تواصل عمليات الهدم منذ الصباح، وهي تقوم حاليا بتفخيخ مبنى ضخم مكون من سيعة طوابق يضم 30 شقة سكنية تمهيدا لتفجيره .

واكد عساف " ان ما تشهده المنطقة مجزرة كبيرة"، هدفها تنفيذ مخطط عزل مدينة القدس، من خلال بناء الجدار الاستعماري تمهيدا لتطبيق صفقة القرن.

وحول دور المقاومة الشعبية في التصدي لجرافات الاحتلال اكد عساف ان المباني تقع في مدينة القدس داخل جدار الفصل العنصري وبالتالي كان من الصعب الوصول اليها، على غرار ما جرى في الخان الاحمر ، لافتا الى وجود صعوبات في توفير حشوجات من المواطنين.

واعتبر عساف ان الهدم يطال أكثر من 100 شقة كمرحلة أولى، لافتا الى وجود مخططات لهدم 225 شقة أخرى.

وقال إن هذا الأمر العسكري الجائر بهدم المنازل هو انتهاك للاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين، وكذلك لاتفاقية جنيف الداعية لحماية المواطنين تحت الاحتلال ونظام روما .

وأشار إلى أن أعمال الهدم وما يرافقها تهدف إلى إيجاد منطقة عازلة لفصل القدس عن بيت لحم وعدم تواصلها مع الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين هربوا من داخل مدينة القدس وضواحيها وجاءوا لمنطقة واد الحمص التي هي أصلا وحسب اتفاقية أوسلو منطقة مصنفة "أ" وتحت السيادة الفلسطينية، وفي ظل عدم السماح لهم بالبناء من قبل الاحتلال، حصلوا على تراخيص من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية .

وأكد أن ما يجري هو انتهاك لكل المعايير الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية .