الاحتلال يحكم على إسلام أبو حميد من مخيم الامعري بالسجن المؤبد

وطن: حكمت محكمة الاحتلال العسكرية في معسكر عوفر صباح الإثنين بالسجن المؤبد على الأسير إسلام ناجي أبو حميد من مخيم الأمعري برام الله، بعد إدانته بقتل جندي من وحدة المستعربين "دوفدوفان" في جيش الاحلال العام الماضي بواسطة "لوح رخام".

وذكر موقع صحيفة يديعوت احرنوت العبري أن المحكمة حكمت على الأسير أبو حميد بالسجن المؤبد، بالإضافة لدفع تعويضات لعائلة الجندي القتيل بمبلغ 258 ألف شيقل.

وكان جيش الاحتلال أعلن في أيار 2018 مقتل أحد جنوده بعد يومين من إصابته في رأسه عقب إلقاء قطعة رخام عليه من علو أثناء اقتحام قوة عسكرية مخيم الأمعري في رام الله.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت منزل عائلة ابو حميد في كانون اول 2018 .

يذكر ان عائلة ابو حميد قدمت الشهداء والاسرى خلال السنوات الماضية ، فقد استشهد ابنها عبد المنعم، الملقّب بـ "صائد الشاباك" عام 1994، بعد أن قتل الضابط في "الشاباك" نوعيم كوهين، فيما يعتقل الاحتلال ستة من أبنائها (ناصر ونصر وشريف ومحمود يقضون حُكمًا بالسجن المؤبد)، فيما جهاد معتقل إداريًا.