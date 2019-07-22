متخوفاً من الإفراج عنه في أول صفقة تبادل.. ليبرمان يطالب بإعدام الأسير أبو حميد

وطن: طالب رئيس حزب إسرائيل بيتنا عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان بتنفيذ حكم الإعدام بحق الأسير إسلام أبو حميد، الذي حُكم عليه يوم الاثنين بالسجن المؤبد. بتهمة قتل جندي كان من ضمن وحدة للمستعربين تسللت في تموز/يوليو 2018، إلى مخيم الأمعري لتنفيذ حملة اعتقالات.

واعتبر ليبرمان أن "الإعدام هو العقوبة العادلة والملائمة".. ملقياً باللوم على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بسبب "نسف مطالبتنا بعقوبة الإعدام".

وحرّض ليبرمان ضد السلطة الفلسطينية، قائلاً: ستحصل أسرته على راتب شهري من السلطة الفلسطينية".

وقد تخوف ليبرمان أنه في حال لم يتم إعدام الأسير أبو حميد فقد يتم إطلاق سراحه في أول صفقة لتبادل الأسرى مع الفلسطينيين.

ووفقا لمزاعم "الشاباك"، فإن إسلام ألقى الصخرة من سطح مبنى مجاور وبذلك أدى إلى مقتل الجندي، وان أشقاء إسلام ينتمون إلى حركات مقاومة فلسطينية وقاموا سابقا بعدة عمليات قتل فيها إسرائيليون ومن بينهم ضابط الشاباك نوعام كوهين.

وهدم جيش الاحتلال منزل عائلة الأسير أبو حميد المكون من 4 طوابق بشكل كامل.

يشار إلى أن أم ناصر أبو حميد (72 عاما)، والدة لـ6 أسرى وشهيد، وهم: الشهيد عبد المنعم الذي ارتقى في مخيم قلنديا في العام 2002، والأسير ناصر (37 عاما) ومحكوم بسبعة مؤبدات وخمسين عاما، ونصر (35 عاما) محكوم بالسجن لخمسة مؤبدات، وابنها شريف (29 عاما) محكوم بالسجن لأربعة مؤبدات، وابنها الأخير الأسير محمد (24 عاما) محكوم بمؤبدين و30 عاما.