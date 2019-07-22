فيديو فلسطيني يحصد أكثر من مليوني مشاهدة في أقل من 24 ساعة

رام الله - وطن: " جزاير.. جزاير.. جزاير" هذا ما بدأه فيديو تتويج الجزائر بكأس إفريقيا بصوت المحتفين الفلسطينيين، فـهو لم يوثق لحظات جديدة على حب جمع فلسطين والجزائر في عديد المناسبات وحسب؛ بل كان أيضاً مساحة تجاوزت الحدود الجغرافية بين البلدين ليجتمع فيه الجزائريون والفلسطينيون لتبادل الحب لكلا البلدين.

وما أن أطلقت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال" الفيديو الذي وثق لحظات احتفاء الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة بتتويج الجزائر بكأس إفريقيا لسنة 2019، احتشدت التعليقات على الفيديو بحب الجزائريين الذين عبروا عن امتنانهم وشكرهم لبلدهم الثاني "فلسطين"، وكأن الفيديو تم نشره في أرض الجزائر أوعلى صفحة جزائرية.

حصد الفيديو أكثر من مليوني مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وتألق لينتشر بسرعة كبيرة على الصفحات الفلسطينية والجزائرية، وما لبث أن علق الكثيرون من البلدين عليه ليشعلوه حماسة زادت على حماسة المحتفين بفوز الجزائر بكأس إفرقيا في الفيديو، " أنا جزائري إذا أنا فلسطيني"، "نولد بالفطرة نحب فلسطين"، "ربي ينصركم يا بلدنا الثاني، الجسد جزائري والقلب فلسطيني" كهذه التعليقات والعديد منها والتي زادت صخب هذا الفيديو.

هذا الحب الفلسطيني الجزائري ليس بالجديد؛ فمعالمه تجلت في العديد من المناسبات والاحتفالات وحتى في المسيرات التي تشهدها شوراع الجزائر حالياً، فمن ضمن التعليقات كانت صورة لاستقبال الشعب الجزائري لمنتخبه الوطني وهو في حافلة ويحمل العلم الفلسطيني على قمتها، وبفيديو آخر أرفق كتعليق شاب جزائري يتسلق على أحد الأعمدة بمسيرة جزائرية ويرفع العلمين الجزائري والفلسطيني بيديه، وغيرها العديد من الفيديوهات التي أرفقت وكان من ضمنها أيضاً فيديو للمنتخب الجزائري لحظة فوزه بالمباراة وهو يغني "فلسطين.. فلسطين.. فلسطين".

صيحات التشجيع لمحاربي الصحرا في كأس إفريقيا كانت حاضرة منذ بداية مباريات تأهل الجزائر لنهائي كأس إفريقيا، شجعت فيه فلسطين بمقاهيها في الضفة وغزة المنتخب الجزائري حتى فوزه بالكأس الذي أهداه لفلسطين كتحية شكر له وفخر بحبه.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال" كانت قد أقامت فعاليات ضخمة لمؤازرة محاربي الصحراء خلال مبارياتهم بكأس إفريقيا في مدن الضفة الغربية وغزة، كما وكانت قد نصبت شاشات ضخمة في المباراة الأخيرة في الضفة وغزة دعماً وتشجيعاً للمنتخب الجزائري الذي توج البطولة بفوزه بكأس أمم إفريقيا.