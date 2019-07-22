الضابطة الجمركية تضبط 1000 لتر سولار غير قانوني و 29 أسطوانة غاز غير مطابقة لشروط السلامة في الخليل

وطن: أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، الإثنين، أن جهاز الضابطة الجمركية وبالتعاون مع هيئة البترول والدفاع المدني كجهات اختصاص وبدعم وإسناد من جهاز الامن الوطني، ضبطت في مدينة دورا جنوب الخليل، ما يقارب ال (1000) لتر سولار غير قانوني، و(29) أسطوانة غاز غير صالحة للاستخدام.

وأوضح البيان أن عملية الضبط جاءت بناء على معلومات استخبارية، من دائرة الاستخبار الجمركي لدى المديرية، مفادها وجود محطة وقود عشوائية تبيع السولار المهرب وغير القانوني، حيث تم التواصل مع جهات الاختصاص بهيئة البترول وبقوة الإسناد من جهاز الأمن الوطني وتم التوجه للمكان المحدد وبعد الفحص والمعاينة تم ضبط الكمية المذكورة من السولار المهرب وتنك فارغ سعة 500 لتر غير قانوني حيث تمت مصادرتها.

وأضاف البيان "مع المعاينة والبحث بالموقع تم العثور على عدد(29) اسطوانة غاز غير صالحة للاستخدام، والتحرز عليها لدى صاحب المحطة واخطاره بعدم التصرف بها لما تشكله من خطر على سلامة المواطنين، واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول".

وناشد البيان المواطنين والتجار عدم تداول السولار المهرب واسطوانات الغاز غير الصالحة، لما تخلفه من خطر على مركبات المواطنين وسلامتهم وخطورة على أرواحهم واصابات بالغة الخطورة على أبناء شعبنا الفلسطيني.