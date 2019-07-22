فرنسا تعثر على حطام غواصة غرقت عام 1968

وطن: أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية العثور على غواصة غرقت في البحر الأبيض المتوسط قبل 51 عاما.

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، في تغريدة على "تويتر" "عثرنا للتو على مينيرف. كانت عملية ناجحة، لحظة ارتياح وإثبات للبراعة التقنية. قلبي مع الأسر التي انتظرت هذه اللحظة طويلا".

وساعد في العثور على حطام الغواصة سفينة أمريكية تابعة لشركة الهيدروغرافيا "أوشن انفينيتي" التي وصلت إلى موقع تحطم الغواصة بعد تفتيش الجزء السفلي بواسطة مركبات آلية.

بعد الحادث حاولت السلطات الفرنسية العثور على حطام الغواصة لكن كل عمليات البحث باءت بالفشل. وفي بداية العام الجاري وبطلب من عائلات الضحايا استأنفت الحكومة عملية البحث عن الغواصة "مينيرف".

يذكر أن غواصة الديزل "مينيرف " التي كان على متنها 52 بحارا، غرقت في 27 كانون الثاني/ يناير 1968 في البحر الأبيض المتوسط في منطقة "تولون" في البحر المتوسط.

اختفت الغواصة عندما كانت على بعد حوالي 25 ميلا بحريا (46 كم) من قاعدتها، حيث أبلغ الطاقم أنهم سيصلون إلى القاعدة في غضون ساعة، لكن الغواصة فقدت الاتصال.

المصدر: سبوتنيك