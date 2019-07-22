الأردن يفشل ترحيل المصور المقدسي مصطفى الخاروف إلى أراضيه

وطن: قال مصدر أردني مسؤول الاثنين، إن الأردن رفض إدخال الصحفي المقدسي مصطفى الخاروف، والذي حاولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاده من القدس المحتلة.

وأضاف المصدر أن الأردن اتخذ القرار بعدم إدخال مصطفى الخاروف، 33 عاما، بسبب انه "لا يحمل الجنسية الأردنية، و (بسبب) الطريقة غير القانونية التي حاولت من خلالها إسرائيل إدخاله إلى الأراضي الأردنية."

سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت الخاروف، في 22 كانون الثاني/ يناير الماضي، في سجن "جفعون"، المخصص لترحيل العمال الأجانب غير القانونيين، بهدف إبعاده، بحجة أنه "مقيم غير شرعي في مدينة القدس"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ويعمل الخاروف، مصورا صحفيا في وكالة الأناضول التركية في مدينة القدس، منذ أغسطس/آب 2018.